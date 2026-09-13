Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; düşman işgalinden kurtuluş coşkusu bu kez koşu parkurlarına taşındı. Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Kaymakamlığı ev sahipliğinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarı maraton, Setur Marinas Ayvalık önünden başladı.

Ayvalık'ın eşsiz sahil güzergâhında devam eden yarış, sporculara olduğu kadar izleyenlere de renkli görüntüler yaşattı.

21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda mücadele eden sporcular, Ayvalık'ın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde finişe ulaşmak için ter döktü.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde farklı kategorilerde dereceye giren sporcular büyük alkış aldı.

Organizasyonun 21 kilometrelik parkurunda başarılı olan sporcular ödüllerini Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit'in öncülüğündeki protokol üyelerinin elinden aldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yarışa katılan sporcuları kutlayarak organizasyona emek verenlere teşekkür etti. Ergin, farklı ülkelerden gelen sporcuların Ayvalık'ın güzelliklerini görme fırsatı bulduğunu belirterek, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi temennisinde bulundu. 1.300 sporcuyu buluşturan Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, böylece yalnızca bir spor organizasyonu değil, Ayvalık'ın kurtuluş coşkusunu uluslararası bir buluşmaya dönüştüren etkinliklerden biri olma özelliğini de sürdürdü.