VNL Maratonu Başlıyor

18 ülkenin mücadele edeceği VNL’de her takım, üç hafta boyunca dört maç yapacak. Bu süreç sonunda puan sıralamasında ilk 8’de yer alan ülkeler final etabına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek finalde eşleşmeler sıralamaya göre 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleşecek.

İlk Hafta Rakipler Zorlu

Milliler, VNL’nin ilk haftasında sırasıyla Sırbistan, Hollanda, Polonya ve ev sahibi Çin ile kozlarını paylaşacak. Takımımız, Çin’deki maçlarını şu şekilde oynayacak:

11 Haziran 2025 | TSİ 15.30

Sırbistan – Türkiye (TRT Spor Yıldız)

13 Haziran 2025 | TSİ 15.30

Hollanda – Türkiye (TRT Spor)

14 Haziran 2025 | TSİ 14.00

Türkiye – Polonya (TRT Spor)

15 Haziran 2025 | TSİ 10.00

Çin – Türkiye (TRT Spor Yıldız)

Dev Organizasyonda Gözler Filenin Efeleri’nde

2024 yılında Avrupa Şampiyonası ve elemelerde gösterdiği performansla dikkat çeken A Milli Takım, 2025’e daha güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki milliler, VNL’de alacakları sonuçlarla hem dünya sıralamasında yükselmeyi hem de Paris 2025’e giden yolda önemli bir ivme kazanmayı amaçlıyor.

Voleybolseverler, ay-yıldızlıların mücadelesini TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izleyebilecek.