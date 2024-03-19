Doğuş Otomotiv çatısı altında hizmet veren Audi Türkiye, Scania Türkiye ve Doğuş Marine Services markalarında atamalar gerçekleşti.

Doğuş Otomotiv’in tekne ve yatlarda ihtiyaç duyulan elektrik/elektronik, mekanik işlemler, içten ve dıştan takma motor bakım/onarımları hizmeti vermenin yanı sıra kapalı bot hangarı, bot atma/çekme hizmeti ve Scania Power Solutions satış ve servis hizmetlerini sunan markası Doğuş Marine Services’a Audi Türkiye Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Mustafa Murat Uluer, direktör olarak atandı.

Mustafa Murat Uluer’in Doğuş Marine Services Direktörlüğüne atanmasıyla birlikte, Audi Türkiye Pazarlama Müdürlüğü görevine Levent Can Özokutucu getirildi. Özokutucu’dan boşalan Scania Türkiye Pazarlama Müdürlüğü görevi de Ömer Madazlıoğlu’na verildi.

Doğuş Otomotiv’deki kariyerine 1998 yılında başlayan Mustafa Murat Uluer, 2004-2009 yılları arasında Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü, 2009-2011 yılları arasında Audi Satış Müdürü, 2011 yılından bu yana da Audi Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu.

2021 yılından bu yana Scania Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Levent Özokutucu ise, 2011 yılında başladığı Doğuş Otomotiv’de daha önce Volkswagen Ticari Araç markasında Dijital Pazarlama ve Etkinlik Yöneticisi olarak hizmet verdi.

Volkswagen Ticari Araç markasında 4 yıldır Planlama, Lojistik ve Eğitim Birim Yöneticisi olarak görev üstlenen Ömer Madazlıoğlu 8 yıldır Doğuş Otomotiv bünyesinde çalışıyor.