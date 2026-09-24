125 metre uzunluğundaki T.Tarabya Kimyasal Tankeri, yüksek emniyet, operasyonel verimlilik ve yük esnekliği hedefleri doğrultusunda Delta Marine tarafından tasarlandı. Modern sistemlerle donatılan gemi; uluslararası denizcilik standartlarına uygun altyapısı, gelişmiş teknik özellikleri ve farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilen altyapısıyla küresel kimyasal taşımacılık operasyonlarında görev yapmak üzere geliştirildi.

RMK Marine Genel Müdürü Dr. Utku Alanç geminin inşa sürecinde kaydedilen son gelişmeyi değerlendirerek şunları söyledi: “Bu önemli proje kapsamında bir başka kilometre taşını daha tamamlamış bulunuyoruz. Yüksek mühendislik standartlarıyla inşa ettiğimiz T.Tarabya’nın, operasyonel performansı ve yüksek teknolojiyle uyumlu altyapısıyla sektöre değer katacağına inanıyoruz. Enerji verimliliğini ve emisyonların azaltılmasını destekleyen çözümler geliştirerek denizcilik sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne katkı sunmayı amaçlıyoruz. Türk denizciliğine yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Türk Denizciliğinin Geleceğine Büyük Katkı

T.Florya’nın ardından suyla buluşan T.Tarabya, Ditaş Denizcilik’in filo yenileme ve büyüme stratejisinin önemli unsurlarından biri olacak.

T.Tarabya'nın denize indirilmesine ilişkin olarak Ditaş Denizcilik Genel Müdürü Çağatay Ölken şu değerlendirmede bulundu: "T.Florya'nın ardından RMK Marine’in güçlü mühendislik kabiliyetiyle inşa edilen ve Ditaş’ın köklü operasyonel deneyimiyle hizmet verecek ikinci gemimiz T.Tarabya’yı da denizle buluşturmanın grurunu yaşıyoruz. Daha düşük emisyonlu ve enerji verimliliği yüksek deniz taşımacılığı hedeflerimiz doğrultusundaki attığımız bu adımla filomuzu gençleştirirken operasyonel kapasitemizi de artırıyoruz. Yakın zamanda filomuza katılan T.Riva tankerimizle ulaştığımız en büyük Türk bayraklı tanker filosu konumumuzu T.Tarabya tankeri ile güçlendiriyoruz. T.Tarabya’nın filomuza katılmasıyla filomuzdaki gemi sayımız 20'ye ulaşacak. Böylece yalnızca kapasitemizi artırmakla kalmayacak, Türk bayrağını daha geniş bir coğrafyalarda yüksek operasyonel standartlar ve güçlü bir sorumluluk anlayışıyla temsil etmeyi sürdüreceğiz. Bu değerli iş birliği için RMK Marine'in tüm mühendislik ve üretim ekiplerine, projeye emek veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

RMK Marine

Gemi inşa sektöründe Türkiye’nin lider tersanelerinden biri olan RMK Marine, 1997 yılından bu yana Koç Topluluğu çatısı altında küresel ölçekte faaliyetlerini sürdürmekte ve müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktadır.

RMK Marine, ticari ve askeri gemiler ile süper yat sektörü de dahil olmak üzere, yüksek teknolojiye sahip platformların gemi inşasında uzmanlaşmıştır. Sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket eden tersane; ticari yelkenli gemiler, çift yakıtlı gemiler ile hibrit ve tamamen elektrikli gemiler gibi alternatif enerjiyle çalışan tahrik sistemleri geliştirerek çevreyi ve geleceği destekleyen yenilikçi çözümler sunmaktadır.

RMK Marine yenilikçilik, kalite ve verimlilik konularındaki kararlılığını teknoloji ve altyapıya yapılan sürekli yatırımlar ile desteklemektedir. Tüm gemi inşa faaliyetlerini uluslararası kalite standartlarına uygun olarak sürdürmeye özen gösteren tersane, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel duyarlılık ve operasyonel verimliliği her zaman önceliklendirmektedir.

Nurşah Öztürk, Kurumsal İletişim Müdürü

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Tuzla, İstanbul

Ditaş Denizcilik

Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş., 1974 yılından bu yana, deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve enerji lojistiğinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Şirket, 18 adet farklı tip ve boyutta tankerden oluşan filosu ve toplam 827.000 DWT taşıma kapasitesi ile Türk bayraklı en büyük ve en genç tanker filolarından birine sahiptir. Ditaş’ın, RMK Marine tarafından inşa edilen 2 yeni gemisinin de filoya katılmasıyla filosundaki gemi sayısını 20’ye çıkararak 850.000 DWT taşıma kapasitesine ulaşması planlanmaktadır. Ditaş Denizcilik yaklaşık 800 kişilik çalışan kadrosu ile gemi İşletmeciliğinin yanı sıra brokerlik, acentelik, vetting ve terminal hizmetleri sunmaktadır.

Uluslararası klas kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış filosu ile operasyonlarını sürdüren Ditaş Denizcilik, tüm uluslararası denizcilik regülasyonlarına tam uyum içinde faaliyet göstermektedir. Gelişmiş filo yönetim sistemleri, planlı bakım süreçleri ve dijital izleme altyapısı sayesinde yüksek operasyonel verimlilik ve emniyet standartları sağlanmaktadır.

Tecrübeli kadrosu ile Koç Holding, Tüpraş ve TSKGV’nin gücünden aldığı destekle, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında operasyonlarını başarıyla sürdürmektedir.