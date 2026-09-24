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Bulgaristan Sofya'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Fransız rakibi Sthelyne Grosy'e sayıyla 3-2 yenilerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

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