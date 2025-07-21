Özellikle ilerlemiş diş çürükleri, enfeksiyon oluşumuna ve bu enfeksiyonların kan dolaşımı yoluyla yayılmasına sebep olabiliyor. Bu durum, vücudun birçok bölgesini etkileyebilirken, kalp en fazla risk altında olan organlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kalp kapağı hastalığı, kalp pili bulunan hastalar veya kalp kapaklarında yapısal bozukluk olan bireyler, bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geliyor. Uzmanlara göre ağız ve diş sağlığı, özellikle kalp hastaları için hayati önem taşıyor. Ağız içinde oluşabilecek çürükler, ağrılı dişler ve iltihaplar, kalp kapağına veya kalp piline zarar verebilecek ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

İltihaplar Kalp Kapaklarına ve Pillerine Zarar Verebilir

Uzmanlar, ağız içinde oluşabilecek iltihapların ve bakteri yayılımının kalp kapaklarına ve kalp pillerine zarar verebileceğine dikkat çekiyor. Kalp hastalıklarının günümüzde en yaygın görülen kronik hastalıklar arasında yer aldığına işaret eden sağlık profesyonelleri, hipertansiyon, bypass operasyonu geçirmiş, stent takılmış, kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu olan hastaların diş sağlığına daha fazla özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyonun kan yoluyla tüm organlara yayılabileceği belirtilirken, kalp kapağı değişimi yapılan, kalp pili takılmış ya da kapaklarında kaçak bulunan bireylerin enfeksiyona açık bir durumda olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle ağız içinde çürük kökler, iltihaplı ya da ağrılı dişlerin bulunmaması gerektiği, çünkü bu enfeksiyonların doğrudan kalp sağlığını tehdit edebileceği bildiriliyor.

Kalp Hastalarının Diş Tedavisi Dikkatle Planlanmalı

Kalp hastalarının diş tedavisi öncesinde mutlaka tıbbi geçmişlerinin sorgulanması gerektiğine de dikkat çekiliyor. Yeni stent takılmış, kalp durması ya da ritim bozukluğu yaşamış bireylerde diş tedavilerinin büyük bir titizlikle yürütülmesi gerektiği belirtiliyor. Bu hastalarda ağrıya bağlı kalp ritminin tetiklenmesi, kalp krizi ya da durması gibi ciddi komplikasyonların gelişebileceği uyarısı yapılıyor.

Ayrıca, kalp hastalarının kullandığı ilaçların da tedavi planında önemli rol oynadığına vurgu yapılıyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda diş çekim işlemlerinin ertelenmesi veya özel önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor. Kalp pili bulunan hastaların ise diş tedavisi sırasında antibiyotik kullanmaları gerektiği, uygun ortamın sağlanmaması halinde istenmeyen sonuçların yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, tedavi edilmeyen bir diş çürüğünün dahi ciddi sağlık problemlerine ve hatta ölüme yol açabileceğini hatırlatarak, özellikle kalp hastalarının düzenli diş kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguluyor.