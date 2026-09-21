Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarına ev sahipliği yapan Kepez Yeni Drag Pisti, motor sporları tutkunlarına yüksek hız ve rekabet dolu bir hafta sonu yaşattı.

Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirildi. İki gün boyunca hız, mücadele ve adrenalinin yaşandığı organizasyonda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcular, şampiyonada dereceye girebilmek için motosikletlerinin gücünü ve kendi sürüş becerilerini pistte sergiledi. Organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen antrenman ve sıralama turlarında sporcular, yarış öncesinde pist şartlarına uyum sağlarken en iyi dereceleri elde ederek final mücadelelerindeki yerlerini belirledi. Final gününde ise Kepez Yeni Drag Pisti'nde heyecan doruğa çıktı. Start çizgisinde yerlerini alan sporcular, saniyeler içerisinde tamamlanan yarışlarda bitiş çizgisine ilk ulaşabilmek için mücadele etti. Motosikletlerin yüksek hızla pistte ilerlediği yarışlarda sporcuların start performansı, refleksleri ve sürüş hakimiyetleri büyük önem taşıdı.

Hız, mücadele ve adrenalin aynı pistte buluştu

Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerinde bulunan Kepez Yeni Drag Pisti, Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarında motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Yarışları takip eden izleyiciler, güçlü motosikletlerin start anından finiş çizgisine kadar süren mücadelesine tanıklık etti. Farklı motor hacimleri ve sınıflarda gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, kategorilerinde en iyi dereceyi elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular belli olurken, şampiyonanın Kepez etabı da başarılı bir organizasyonla tamamlandı.