Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada gol attığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak hanesine 7 puan yazdırdı.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip rakip filelere 3 gol gönderirken, kalesinde 11 gol gördü.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan mavi-beyazlı ekip, ikinci haftada sahasında Galatasaray'a 4-0 yenildi. Üçüncü haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, dördüncü haftada sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşinci haftada deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Erzurumspor FK, 6. haftada ise sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Erzurum ekibi, gol attığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Gol atamadığı ilk iki haftada ise Erzurumspor FK, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0, konuk ettiği Galatasaray'a 4-0 mağlup olurken, 5. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybetti.