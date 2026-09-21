İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera cephesinde iki yeni gözaltı gerçekleşti. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Uygun ve Özkan'ın da gözaltına alınmasıyla Tera yönetiminden soruşturma kapsamında işlem yapılan isimlerin sayısı arttı.

Soruşturmada çok sayıda yönetici hakkında işlem yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası ve fon işlemlerine yönelik soruşturmasında farklı şirketlerin yöneticileri hakkında da gözaltı ve tutuklama kararları uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanırken, Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

İnfo Yatırım ve Hedef Holding yöneticisi Namık Kemal Gökalp gözaltına alınırken, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

Soruşturmanın sermaye piyasası işlemleri ve fonlar üzerinden yürütülen incelemeler çerçevesinde devam ettiği bildirildi.