Soruşturma kapsamında 1.070 kişinin usulsüz yollarla vatandaşlık edindiği belirlenirken, 2.011 taşınmaz hakkında tedbir kararı alındı, 30 şirkete el konularak kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci operasyon dalgası gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

Gürlek, vatandaşlık hukukunun istismar edilmesine, kamu kurumlarının yanıltılmasıyla haksız menfaat sağlanmasına ve sahtecilik yöntemlerine karşı yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasının sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

İlk operasyonda 687 kişinin işlemi incelendi

Soruşturmanın ilk aşamasında Babacan İnşaat bağlantılı işlemlerin mercek altına alındığını belirten Gürlek, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları üzerinden satıldığının tespit edildiğini açıkladı.

İlk operasyon kapsamında bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenmiş ve söz konusu kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik yasal süreç başlatılmıştı. İlk operasyonda 7 şirkete el konulmuş, çok sayıda gayrimenkul, araç, otel, yat ve banka hesabına yönelik tedbir uygulanmıştı.

İkinci dalgada 734 yabancının işlemi incelendi

İkinci operasyonun odağında ise Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları yer aldı.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre bu kapsamda 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan gayrimenkul satışları incelendi. Yapılan incelemelerde 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edildi.

Bu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte toplam 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiğibelirlendi. Ayrıca 11 kişinin vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 3,5 milyar TL'yi aşan tutardaki işlemlerin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği de ortaya konuldu.

88 şüpheli hakkında işlem, 72 gözaltı

İkinci dalga operasyon kapsamında 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 72'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ve şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Operasyonun mali boyutu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanırken, 30 şirkete el konularak kayyum atandı.

Usulsüz vatandaşlıklar iptal edilecek

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik gerekli idari sürecin başlatıldığını bildirdi.

Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirterek, kamu zararının ortaya çıkarılması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sürülmesi amacıyla hukuki sürecin sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Gürlek'in açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: