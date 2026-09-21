3 Bant Bilardo Longoni Cup Türkiye Şampiyonası, Düzce'nin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından 160 sporcunun katıldığı şampiyona düzenlendi.

Dünya ve Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde etmiş milli sporcuların da mücadele ettiği organizasyonda, bilardo sporunun üst düzey isimleri Düzce'de bir araya geldi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, Düzce'nin önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasını sağladı.

Düzce Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Longoni Cup Türkiye Şampiyonası, spor camiasında geniş yankı uyandırırken, organizasyon boyunca Düzce'nin spor turizmine ve tanıtımına da katkı sağlandı. Şampiyonada Berkay Karakurt birinci, Gökhan Salman ikinci oldu. Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Aksoy ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Emrullah Başeğmez ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri; Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan tarafından takdim edildi.

Bir hafta boyunca bilardo sporunun önemli isimlerini Düzce'de buluşturan Longoni Cup Türkiye Şampiyonası, başarılı organizasyonu ve yüksek katılımıyla tamamlandı.