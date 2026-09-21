Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK, milli ara nedeniyle 5 günlük izne ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor'u 1-0'lık skorla geçen Erzurumspor FK, milli ara sebebiyle 5 gün izin yapacak. Erzurum temsilcisi, 26 Eylül Cumartesi günü Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelerek ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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6 haftada 7 puan topladı

Erzurumspor FK, ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve averajla 14. sırada yer aldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan mavi-beyazlı ekip, ikinci haftada sahasında Galatasaray'a 4-0 yenildi. Üçüncü haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, dördüncü haftada sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşinci haftada deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Erzurumspor FK, 6. haftada ise sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Mavi-beyazlı ekip, bu süreçte 3 kez rakip fileleri sarsan ve kalesinde 11 gol gördü.