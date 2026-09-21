Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Kenan Sipahi, bu sezon mücadele edecekleri BKT EuroCup'ta final oynayarak kupayı kaldıran taraf olmak istediklerini söyledi.

Bahçeşehir Koleji ve A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Kenan Sipahi, yeni sezon hazırlıkları, BKT EuroCup hedefleri ve milli takımın gelecek vizyonuna dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarının yoğun geçtiğini belirten Kenan Sipahi, 'Takım bizden daha önce hazırlandı. Milli takımda olan oyuncularımız vardı. Yoğun bir Slovenya kampı geçirdiler. Biz de Antalya'daki hazırlık maçlarına yetiştik. Güzel, verimli ve yoğun geçti. Çünkü öğrenmemiz gereken çok şey var. Bunu da her gün daha ileriye taşımaya çalışıyoruz' dedi.

'İlk haftalarda çok önemli maçlara çıkacağız'

Sezonun ilk haftalarında önemli karşılaşmalara çıkacaklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, 'Çok az kaldı. İlk haftalarda çok önemli maçlara çıkacağız. Buna hem fiziksel hem taktiksel olarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocanın sahaya yansıtmak istediği basketbolu öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi konsantre bir şekilde bunu sahaya yansıtabiliriz' diye konuştu.

'EuroCup'ta kupayı kaldıran taraf olmaya çalışacağız'

BKT EuroCup'ın bu sezon daha zorlu geçeceğini dile getiren Sipahi, 'Bu seneki takımımız gerçekten iyi. EuroCup da bu sene daha zor. Biz sonuna kadar gitmek istiyoruz. Final maçlarını oynamak istiyoruz. Finalde de kupayı kaldıran taraf olmaya çalışacağız. Bunu yapacak kaliteli kadroya ve hocaya sahibiz. Kulüp olarak da her şeyiyle, organizasyonuyla bunu hak ediyor. Umarım bunu güzel bir basketbolla ve her şeyden önce sağlıklı kalarak gerçekleştiririz' ifadelerini kullandı.

'Milli takımda güzel bir ortamımız var, bunu da sahaya yansıtıyoruz'

A Milli Basketbol Takımı'nın yaz döneminde elde ettiği iki galibiyetin önemli olduğunu belirten Kenan Sipahi, 'Bizim için çok önemliydi aslında bu yaz iki galibiyet alıp bunu garantilemek. Çünkü NBA'de olacak oyuncularımız var. NBA'de olan oyuncular katılamadığı için bazen sıkıntılar çekebiliyoruz ama bizim kadroda gelen, gelmeyen, kadroda olan, olmayan herkes yüzde 100'ünü veriyor ve orada bulunmaktan gurur duyuyor. Güzel bir ortamımız da var, bunu da sahaya yansıtıyoruz' şeklinde konuştu.

'EuroBasket'ten sonra daha da özgüvenli oynuyoruz'

EuroBasket sonrasında özgüvenlerinin arttığını aktaran Sipahi, 'EuroBasket'ten sonra daha da özgüvenli oynuyoruz. Bunun üstüne koyarak Katar'a hazırlanmaya çalışacağız. Son 4 maç kaldı. Genel toplam olarak sıralama için önemli maçlar ama bir tık daha rahatladık diyebiliriz. İnşallah güzel tamamlayıp Katar'a güzel bir hazırlık dönemiyle hazırlanırız' açıklamasında bulundu.

'Dünya Kupası'nda son maçı oynamak istiyoruz'

Katar'da düzenlenecek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin kadrosunun da önemli bir faktör olacağını söyleyen milli basketbolcu, 'Tabii orada biraz daha Amerika faktörü var. Hangi oyuncularla gelecekleri de önemli. Ama biz adım adım ilerleyip, maç maç gideceğiz. Zaten EuroBasket'te de öyle yaptık. Hep maç maç, rakibi düşünmeyerek, kendimize odaklanarak sonuna kadar gittik. Bu yine aynı şekilde orada da son maçı oynamak istiyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.