Sermaye piyasalarında yürütülen soruşturma yeni bir operasyonla genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 15'i gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, soruşturmanın yalnızca şüpheli işlemlerin tespitiyle sınırlı olmadığını, mali boyutunun da genişletildiğini açıkladı.

9 şirketle bağlantılı yöneticilere mali tedbir

Soruşturmanın mali ayağında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.

Böylece soruşturma kapsamında doğrudan veya dolaylı şekilde bağlantılı olduğu belirtilen 9 şirket bünyesindeki yönetici ve yetkililere ilişkin mali hareketler de tedbir kapsamına alınmış oldu.

Bankalar ve kamu kurumlarına yazı gönderildi

Alınan tedbirin amacı, soruşturma kapsamında malvarlığının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya değerinin azaltılmasının önüne geçilmesi olarak açıklandı.

Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) ilgili işlemlerin uygulanması amacıyla yazılar gönderildi.

Tedbir yalnızca şirket yöneticileriyle de sınırlı tutulmadı. Söz konusu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltmaya yönelik işlemlerinin de Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.

Bakan Gürlek: Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla çok yönlü yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca KTLEV payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 şüphelinin gözaltına alındığını ve 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek ayrıca soruşturmanın mali boyutunda 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.

"Hukuken sorumluluğu tespit edilen herkes hakkında işlem yapılacak"

Gürlek, sermaye piyasalarındaki soruşturmaların tüm yönleriyle sürdüğünü vurgulayarak, hukuken sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Soruşturmanın merkezinde Katılımevim paylarında gerçekleştirilen işlemler bulunurken, mali incelemenin farklı şirket ve yöneticilere uzanan boyutuyla devam ettiği görülüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri sürerken, hakkında işlem başlatılan diğer 10 şüphelinin yakalanması için güvenlik birimlerinin çalışmaları devam ediyor.