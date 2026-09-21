Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen eyalet seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sol Parti sandıktan birinci çıktı. Partinin başbakan adayı Elif Eralp, seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada, göçmen kökenli bir kadın olarak tarihi bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Eralp, “Tarih yazdık, çünkü ilk defa Berlin’de göçmen kökenli bir kadın bunu başardı. Bunu hep beraber becerdik, tüm Berlinlilerle beraber, bütün göçmen kökenli insanlarla beraber ve herkesle beraber tarih yazdık” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber Berlin’i daha iyi bir yer yapacağız”

Seçim sürecinde kendisine destek veren seçmenlere teşekkür eden Eralp, Berlin’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.

Eralp, “Berlinliler bana ve bize güvendiler. Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için uğraşacağız” dedi.

Sol Parti’nin Berlin’de birinci çıkmasıyla Eralp’in başbakanlık ihtimali güçlenirken, hükümetin kurulabilmesi için koalisyon görüşmelerinin tamamlanması gerekiyor. Eralp, özellikle kira ve konut sorununu yeni yönetimin öncelikli gündemlerinden biri olarak gösterdi.

“Bizim için en önemli sorun kira sorunu çünkü kiralar çok fırladı. Bir sürü insan kiralarını ödeyemiyor” diyen Eralp, kendilerine yakın gördüğü Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Türk toplumuna ve göçmenlere çağrı

Elif Eralp, seçim zaferinin ardından Türk toplumuna ve göçmen kökenlilere de siyasete daha fazla katılmaları çağrısında bulundu.

Eralp, “Lütfen siyasete katılın, hepinize ihtiyacımız var. Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız. Bunu da gösterelim. Parlamentolara, meclislere, ekonomiye her yere gidelim ve sesimizi yükseltelim” diye konuştu.

Ayrımcılığa karşı mücadele mesajı da veren Eralp, göçmen kökenli insanların Almanya’da yaşadığı sorunlara dikkat çekerek seçim sonucunu “güzel bir sinyal” olarak değerlendirdi.

Seçim kutlamalarında ise renkli görüntüler yaşandı. Eralp, partisinin düzenlediği etkinlikte “Erik Dalı” türküsü eşliğinde partililerle birlikte halay çekti.

Başbakanlık için şimdi gözler koalisyon görüşmelerinde

Berlin’deki geçici sonuçlara göre Sol Parti yüzde 25,7 oyla seçimi kazanırken, parti 2023 seçimlerindeki yüzde 12,2'lik oy oranını iki katından fazla artırdı.

Eralp’in Berlin Eyalet Başbakanı olabilmesi için öncelikle hükümet kuracak çoğunluğun oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle seçim zaferinin ardından gözler Sol Parti ile diğer partiler arasındaki koalisyon görüşmelerine çevrildi.