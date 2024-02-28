Beylikdüzü’nü her türlü afete ve olumsuz doğa olaylarına karşı dirençli hale getirmek için önemli adımlar atan Beylikdüzü Belediyesi, örnek teşkil edecek Afet Yönetim Modeli’ni hayata geçirdi. Bu kapsamda Teknoloji Tabanlı Afet Müdahale ve Koordinasyon Sistemi’ni devreye alan Belediye, bu sisteme entegre olan ve afet zamanlarında anlık enkaz ve yıkım tespiti yapabilecek iki Kırlangıç Hava Aracını kente kazandırdı ve Beylikdüzü’nü Ka Band Uydu İletişim Teknolojisi ile kesintisiz bir iletişimle buluşturdu.

Aynı zamanda kentin 10 mahallesine yerleştirilecek olan “Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu” ile afet sonrasında bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerine hem konaklayabilecekleri hem de ihtiyaç duyduğu tüm malzemelere ulaşabilecekleri imkân sunulacak.

Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli

Afet ile ilgili yapılan çalışmaları Afet Öncesi - Afet Anı ve Afet Sonrası olmak üzere 3 ana başlıkta ele alan Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli’ni oluşturarak ilçeye 4 yeni merkez kazandırdı. Bu merkezlerden ilki olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde her türlü afetle mücadelenin ilgili diğer kurumlarla koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor. Tesiste ayrıca afetlere hazırlık eğitimleri de veriliyor. Afet anındaki tüm operasyonel ihtiyaçların karşılandığı Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile aynı noktada bulunan bin metrekarelik alana sahip Beylikdüzü Mutfak ise afet anında 7 gün 24 saat, 200 bin kişiye çorba ve ekmek ile günlük 10 bin kişiye 2 öğün yemek dağıtma kapasitesine sahip. 23 bin m²’lik inşaat alanına sahip 3 kattan oluşan olası afet durumlarında il ve şehir dışından gelecek lojistik malzemelerin depolanacağı ve dağıtımının yapılacağı Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı ise barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı bir tesis olarak tasarlandı.

Afet İşleri Müdürlüğü Kuruldu

Belediye tarafından ayrıca ilçedeki doğa olaylarının bir afete dönüşmemesi için risk ve kriz süreçlerinde koordinasyonu ve birimler arası eşgüdümü sağlamak amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu. Olası afetlerle mücadele kapsamında ayrıca gerekli müdahalenin etkin şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla GIS Tabanlı Afet Yönetim Sistemi devreye alındı. Bu uygulamayla vatandaşlar toplanma alanlarına ve ihtiyaç noktalarına yönlendirebiliyor. Uygulamayla aynı zamanda olumsuz hava koşullarında da çalışmalar anlık olarak takip edilebiliyor.

Çalışmalar kapsamında afet anında ihtiyaç duyulması halinde arama kurtarma çalışmalarını ivedi bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Nefes Arama Kurtarma Ekibi kuruldu ve son teknolojik ekipmanlarla donatılmış afet müdahale araçları Belediye bünyesine katıldı. Ayrıca ilçe genelinde toplam 337 bina – 2.438 bağımsız birimin kentsel dönüşüme girerek yenilenmesi sağlandı.

Yeni Araçlar Kazandırıldı

Olası afetlerde kullanılmak üzere 2 adet ilk müdahale öncü aracı ile 1 adet orta düzey kurtarma aracı Belediye bünyesine katıldı. Son teknolojik ekipmanlarla donatılmış yeni araçlar, Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri ile birlikte afet bölgesine intikal ederek kurtarma çalışmalarında görev alacak.

Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu

Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nda arama-kurtarma ekiplerinin dinlenmesi için 9 kişilik yatakhane ve wc-duş bulunuyor. Bunun yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere elektrikli ağır kırıcılar, benzinli beton kesiciler, elektrikli ve manuel demir kesiciler, manuel kırıcı deliciler, elektrikli ısıtıcılar, aydınlatma ekipmanları, el fenerleri, yangın söndürme ekipmanları, kurtarma ekipmanları, aşı muhafaza dolabı, yangın battaniyeleri, solunum tüpleri, sedyeler, serum üniteleri, sabit telsiz ve haberleşme cihazları da yer alıyor. Ayrıca istasyon içerisinde çevrim dışı da çalışma imkanı veren ve dışarıdan yardıma gelen ekipler için Beylikdüzü’ne dair haritalar, nüfus verileri, afet merkezleri gibi verileri içeren tablet ve Afet Yönetici El Rehberi de yer alıyor.

Hava Araçları Kullanılacak

Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli kapsamında afet ve acil durumlarda teknolojiden de faydalanılacak. Hizmete alınan Kırlangıç-HT1 ve Kırlangıç-HA2 Hava Araçları etkin biçimde kullanılarak enkaz tespiti, yıkım analizi ve anlık veri akışı sağlanacak. Afet dışı durumlarda ise hava araçları 3 boyutlu kent modellemesi, bina stok takibi, kaçak tespiti, atık ve hafriyat denetimi, yangın analizi ve sokak hayvan toplulukları gözetiminde kullanılacak.

KA Band Uydu İletişim Teknolojisiyle Kesintisiz İletişim

Tüm bunların yanı sıra kolay kurulumu ve kesintisiz iletişim sağlama özelliğiyle dikkat çeken KA Band uydu iletişim teknolojisi de Beylikdüzü’nde hayata geçti. Bu sayede afet dönemlerinde Beylikdüzü’nde kesintisiz iletişim sağlanacak.

Taşınabilir ve Giyilebilir Afet Teknolojisi

Belediye ayrıca, taşınabilir ve giyilebilir teknoloji ile arama kurtarma ekiplerini daha donanımlı hale getiriyor. KIRLANGIÇ- GSY operasyonel sistemler ile afet döneminde iletişim ve güvenlik bir adım öteye taşınacak. Bu sistemle arama kurtarma operasyonlarına özel çözümler kazandırılırken kar dönemi ve günlük operasyonlar gibi afet dışı zamanlarda da kullanılmak üzere daha etkili ve koordineli bir iletişim altyapısı olacak. Enkazlarda yaşam sinyali gönderebilen ve bilgileri anlık iletebilen Yaşam Kontrol Bilekliği ise olası afet sırasında enkaz altında kalan insanların yaşam bilgilerine kolayca ulaşılması ve tespitin hızlıca yapılmasını sağlayacak. Bileklik üzerinden kalp atışı tespit edilecek ve merkezi cihaz üzerinden “Yaşam Tespiti” yapılabilecek.