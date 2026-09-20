İstanbulspor'un 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcusu Elvin Mendy, Manisa FK maçının ardından göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mendy'nin anjiyoya alındığı öğrenildi.
Karşılaşmada forma giyen ön libero Mendy, takım otobüsüyle İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıktan sonra Manisa'nın Kırkağaç ilçesi civarında rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayeti üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç futbolcu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mendy, daha sonra anjiyoya alındı. Anjiyodan çıkan genç futbolcunun bilincinin açık olduğu öğrenildi. Mendy'nin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.