Filmler, markanın güven veren yerel mirasını koruyarak global DHL eCommerce kimliğine geçişini anlatıyor. “Çünkü bize dünya devi olmak yakışır” mesajıyla dikkat çeken kampanya, yerelden globale uzanan dönüşüm hikâyesini izleyiciyle samimi bir dille paylaşıyor.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo, Ekim 2023’te DHL çatısı altına girmesinin ardından yaklaşık 1,5 yıl süren entegrasyon sürecini başarıyla tamamladı. Şirket, 22 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla faaliyetlerine DHL eCommerce Türkiye adıyla devam ediyor.

Bu yeni dönemi kamuoyuna tanıtmak amacıyla hazırlanan “Çünkü bize dünya devi olmak yakışır” mesajıyla dikkat çeken iki reklam filmi, dijital mecralarda eş zamanlı olarak yayına girdi. Reklamlarda, MNG Kargo’nun köklü yerel tecrübesi ile DHL’in küresel lojistik gücünün birleşimi vurgulanıyor ve “Şimdi dünyanın kapılarını birlikte açma zamanı” söylemiyle dönüşümün boyutu izleyiciye aktarılıyor.

İlk reklam filminde DHL eCommerce çalışanlarının yeni kıyafetleriyle sahaya çıkışı ve müşteriyle buluşmaları konu edilirken, ikinci filmde araçlardan şubelere kadar marka kimliğindeki değişim dikkat çekiyor. Her iki filmde de hizmet kalitesinde kesinti yaşanmadan süregelen müşteri memnuniyeti ve yerel bağlılık duygusu ön planda tutuluyor.

The Gang Agency imzası taşıyan ve yönetmenliğini Emrah Tarım’ın üstlendiği filmler, yaklaşık 50 kişilik bir ekiple çekildi. Her iki filmde de dönüşüm hikâyesi, hizmet verdikleri mahallelerin tanınan simaları haline gelen kargo çalışanları üzerinden samimi bir dille anlatılıyor. Filmler, DHL eCommerce markasının güven, samimiyet ve yerel bağlılık değerlerini koruyarak küresel bir marka yolculuğuna nasıl adım attığını gözler önüne seriyor.