Türkiye’de cam alanında ilk tasarım merkezine ve Avrupa’nın en yüksek cam işleme kapasitelerinden birine sahip şirketlerden biri olan Çağdaş Cam, pay piyasasında sağlıklı bir fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamada, Şirket Yönetim Kurulu’nun, şirket paylarının Borsa İstanbul’da geri alınmasına yönelik yönetimi yetkilendirdiği bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğ ve ilke kararları kapsamında alınan karar doğrultusunda, geri alım programının azami bir yıl süreyle uygulanması planlanıyor.

Program kapsamında geri alım işlemleri için ayrılacak fonun üst limiti 84 milyon TL olarak belirlendi. 23 Eylül 2026 ile 22 Eylül 2027 tarihleri arasında planlanan Geri Alım Programı sürecinde Yönetim Kurulu tam yetkili olacak. Program kapsamında gerçekleştirilecek işlemler ve sonuçları hakkında ise yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklara bilgi sunulacak.