Kayseri Kadın Futbol Kulübü bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

MHP'den Vezirköprü'ye hayırlı olsun ziyareti
MHP'den Vezirköprü'ye hayırlı olsun ziyareti
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Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Amed Sportif Faaliyetlerine 3-0 mağlup oldu. Sezona Sultabeyligücü Spor galibiyeti ile başlayan sarı kırmızılılar ligin 2. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. İlk 3. hafta sonunda 4 puan toplayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 4. haftasında deplasmanda Yüksekova Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.