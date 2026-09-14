Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler ilçesinde düzenlenen güreş etkinliğinde davul-zurna ekibinin coşkusuna kayıtsız kalamayarak er meydanına çıktı.

Uluslararası Büyük Pasinler Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen etkinlikte protokol tribününde oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, davul-zurna ekibinin önünden geçişi sırasında müziğe tempo tutarak eşlik etti.

Davul ve zurna seslerinin yükselmesiyle coşkusunu gizleyemeyen Başkan Sekmen, bir anda er meydanına çıkarak oynamaya başladı. Sekmen'in coşkusuna Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve meydan ağası Savaş Kurt da eşlik etti.

Başkan Sekmen'in er meydanındaki neşeli görüntüleri, tribünlerdeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, Sekmen'i bu denli neşeli görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Güreş heyecanının yaşandığı er meydanında Başkan Sekmen'in davul-zurna eşliğindeki oyunu, etkinliğe farklı bir renk kattı.