Derince Taşköprü Hasat Sonu Festivali kapsamında düzenlenen İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçileri iki madalya kazandı.

Derince Belediyesi Taşköprü Hasat Sonu Festivali kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen pehlivanların katılımıyla İshakçılar er meydanında müsabakalar gerçekleştirildi. Organizasyonda küçükorta küçük boy kategorisinde ter döken Körfez Gençlerbirliği sporcularından Ali Can Türk, rakiplerini geride bırakarak ikincilik elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı boyda mücadele eden bir diğer kulüp sporcusu Ahmet Özlü ise üçüncü sırayı alarak bronz madalya kazandı.