AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından 7 ilçede gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclisi toplantıları tamamlandı. Toplantılarda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Kars İl Başkanlığı, teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ele alınması amacıyla ilçelerde düzenlediği İlçe Danışma Meclisi toplantılarını tamamladı. 7 ilçede gerçekleştirilen toplantılara AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar başta olmak üzere teşkilat mensupları ve partililer katıldı.

İl Başkanı Muammer Sancar, ilçe danışma meclisi toplantıları kapsamında 7 ilçeyi ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya geldi. Toplantılarda ilçelerde yürütülen çalışmalar, teşkilatların faaliyetleri ve vatandaşlarla gerçekleştirilen temaslar değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantılara AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Çalkın ve Sancar, ilçe teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgi alırken, parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

'Aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız'

İlçe Danışma Meclisi toplantılarının teşkilatların istişare kültürünü güçlendirmesi açısından önemli olduğu belirtilirken, AK Parti Kars teşkilatının birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, 7 ilçede gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlayan Milletvekili Adem Çalkın'a, ilçe başkanlarına, teşkilat mensuplarına ve partililere teşekkür edildi.

Kars ve ilçeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, 'Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde şehrimiz, ilçelerimiz ve hemşehrilerimiz için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' mesajı verildi.