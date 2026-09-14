Bursa'da Gürsu Belediyesi, araç filosuna iki araç daha ekledi. Böylelikle 76 adet araç ilçe vatandaşlarına hizmet verilecek.

Gürsu Belediyesi, artan nüfusu ve vatandaşların isteklerini göz önüne alarak araç filosunu genişletiyor. Filo içinde bulunan ve ömrünü tamamlayan eski araçlar kullanımdan kaldırılırken, alınan yeni araçlarla da hizmet aksatılmadan devam ediyor. Bu nedenle iki adet açık kasa araç Gürsu Belediyesi'nin araç filosuna dahil edildi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Nüfusumuz artıyor. Bu nedenle vatandaşlarımıza daha iyi hizmet ulaştırabilmek adına araç filomuzu imkanlarımız doğrultusunda düzenliyoruz. Yeni aldığımız iki adet araçla da özellikle saha faaliyetlerimize destek vereceğiz. Hayırlı olsun' dedi.