Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Çin ile ilişkilerin iyi ilerlediğini ve Xi Jinping ile gerçekleştireceği görüşmenin önemli olacağını söyledi. ABD Başkanı, iki ülke arasında yeni anlaşmalar yapılabileceğini belirterek Çin’in ABD’ye yüksek miktarda gümrük vergisi ödediğini ifade etti.

Trump, Çin’e uygulanan tarifelerin bir dönem yüzde 145'e kadar çıktığını hatırlatarak, bu seviyenin Çin ekonomisine ciddi zarar verdiğini ve bu nedenle geri adım attığını söyledi.

“GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMAK İSTEMİYORUM”

Trump’ın Çin’e ilişkin açıklamalarında en dikkat çeken başlık ise istihbarat faaliyetleri oldu. Çin’in ABD’ye karşı casusluk yaptığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Trump, ABD’nin de Çin’e yönelik benzer faaliyetlerde bulunduğunu açıkça dile getirdi.

Trump, “Herhangi bir gizli bilgi ya da sır açıklamak istemiyorum ama biz de onlara karşı casusluk yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY’DAN MEDYA KURULUŞLARINA YASAK

Trump’ın basın toplantısında gündeme gelen bir diğer konu ise bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray’a girişlerinin kısıtlanması oldu.

CNN, Politico ve MS NOW’u “yalan haber” yapmakla suçlayan Trump, bu kuruluşlara yönelik yasağın başka medya kuruluşlarını da kapsayabileceğini söyledi. Trump, New York Times ve Washington Post’un da Beyaz Saray’da artık bulundurulmayabileceğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ziyareti öncesinde medya kuruluşlarına yönelik bu adımın nasıl bir mesaj verdiğinin sorulması üzerine Trump, “Bence biz de baskıcıyız” dedi. Ancak Trump, medya kuruluşlarına baskı uygulamadıklarını, söz konusu kuruluşların “yalan haber” yaptığını savundu.

İRAN VE RUSYA MESAJLARI

Trump, açıklamalarında İran ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, bu nedenle akaryakıt fiyatlarının bir süre daha yüksek kalabileceğini söyledi.

İran’daki savaşın yakında sona ereceğini savunan Trump, ABD’nin B-2 bombardıman uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırılara da değindi.

Rusya’nın Ukrayna’nın müttefiklerine yönelik saldırı ihtimali konusunda ise Trump, Rusya’nın Ukrayna’nın müttefiklerine yaklaşık beş yıldır saldırdığını öne sürdü. Polonya Cumhurbaşkanı’nın durumu kontrol altında tuttuğunu belirten Trump, Polonya’ya yönelik olası bir saldırı konusunda ayrıca değerlendirmede bulunmadı.