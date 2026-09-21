Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin sürede önemli bir değişikliğe gitti. Kurulun 20 Eylül 2026 tarihli ve 59/1710 sayılı kararıyla, 17 Eylül’de yayımlanan 2026/61 sayılı SPK Bülteni’nde yer alan fon tasfiye usul ve esaslarının A/8 maddesindeki 3 aylık süre 6 aya çıkarıldı.

SPK’nın açıklamasına göre değişikliğin gerekçesi, tasfiyeye konu fonların portföy yapıları ile piyasa koşulları oldu. Kurul, yeni düzenlemeyle fon portföylerinde bulunan varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılmasına imkan sağlanmasını amaçlıyor.

6 ay bekleme anlamına gelmiyor

SPK, yatırımcılar açısından önem taşıyan bir ayrıntının da altını çizdi. Yapılan açıklamada, 6 aylık sürenin tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmediği belirtildi. Buna göre tasfiye işlemleri, piyasa ve portföy koşullarının uygun olması halinde daha erken tamamlanabilecek.

Kurul ayrıca, 17 Eylül tarihli 2026/61 sayılı bültende belirlenen tasfiye usul ve esaslarının yalnızca A/8 maddesindeki sürenin değiştirildiğini, maddenin diğer hükümleri ile düzenlemenin diğer bölümlerinin aynen geçerli olduğunu bildirdi.

131 yatırım fonu tasfiye sürecinde

Değişiklik, 17 Eylül’de tasfiye süreci başlatılan toplam 131 yatırım fonunu kapsıyor. Fonlar; A1 Capital Portföy, Atlas Portföy, Bulls Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy, Pusula Portföy ve Tera Portföy tarafından kurulmuş fonlardan oluşuyor.

SPK’nın önceki düzenlemesine göre tasfiye sürecinde Tera Portföy tarafından kurulan fonlarda Türkiye İş Bankası, diğer altı portföy yönetim şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için gerekli görev ve yetkilere sahip olacak.

Fon varlıkları satıldıkça yatırımcıya ödeme yapılacak

Tasfiye mekanizmasında fon portföylerindeki finansal varlıkların piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek nakde dönüştürülmesi öngörülüyor. Elde edilen tutarlar, mutabakatı sağlanan yatırımcı hesaplarına sahip olunan fon payları oranında aktarılacak.

SPK’nın son kararıyla birlikte tasfiye sürecinin önünde daha geniş bir zaman aralığı oluştu. Kurulun resmi açıklaması, değişikliğin temel amacının varlıkların aceleyle değil, piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uygun şartlarda nakde çevrilmesi olduğunu ortaya koyuyor.