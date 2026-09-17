Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından alınan karar oy birliğiyle kabul edildi. Böylece politika faizi, önceki beş toplantıda korunan yüzde 3,50-3,75 aralığından yukarı çekildi.

Fed’den fiyat istikrarı mesajı

Fed açıklamasında ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeyi sürdürdüğü belirtildi. Jeopolitik gelişmelerin belirsizliği yüksek seviyelerde tutmasına rağmen yurt içi harcamaların dirençli seyrettiği ifade edildi.

Açıklamada verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının ise sağlam olduğu kaydedildi. İstihdam artışlarının iş gücündeki artışla aynı hızda olduğu ve işsizlik oranında önemli bir değişiklik yaşanmadığı bildirildi.

Fed, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkat çekerek, alınan faiz kararının yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönüşü destekleyeceği mesajını verdi.

Temmuz 2023’ten sonra ilk artış

Fed, 26 Temmuz 2023'ten bu yana politika faizinde ilk kez artışa gitti. Böylece yaklaşık üç yıl aradan sonra para politikasında yeniden faiz artırımı yapılmış oldu.

Karar, ABD'de faiz politikasının yönü açısından yeni bir döneme işaret ederken, Fed'in enflasyon ve ekonomik aktivite arasındaki dengeyi gözetmeye devam edeceği mesajı öne çıktı.

Trump’ın faiz indirimi çağrıları gündemdeydi

ABD Başkanı Donald Trump, önceki Fed Başkanı Jerome Powell döneminde faizlerin yüksek tutulmasını sık sık eleştirmiş ve faiz indirimi çağrısında bulunmuştu.

Powell'ın görev süresinin sona ermesinin ardından Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Fed Başkanlığı görevini devraldı. Son faiz kararı, Warsh döneminde alınan para politikası kararları açısından da dikkat çekti.