Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin çevresindeki çatışmaları "mini dünya savaşı" olarak nitelendiren Bolat, ülkenin bu süreçten en az hasarla çıkması için yürütülen stratejileri anlattı.

"Kuzey ve Güneyimizde Bir Ateş Çemberi Var"

Bakan Bolat, bölgedeki istikrarsızlığın ekonomik şoklarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girdi. Güneyimizde ise İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki katliamlarının ardından, 28 Şubat'ta başlayan ve tüm Orta Doğu’yu kapsayan mini bir dünya savaşı yaşanıyor. Türkiye, güçlü ordusu, savunma sanayii ve dayanıklı ekonomisiyle bu ateş çemberinin içinde vatandaşının tırnağına zarar gelmeden ilerlemeyi başardı."

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi küresel krizlere karşı "kriz masaları" ile önlem aldıklarını belirten Bolat, devletin akaryakıt fiyatlarını baskılamak adına vergi gelirlerinden %75 oranında fedakarlık yaptığını hatırlattı.

23 Yıllık Ekonomik Performans: %5,4 Büyüme

Türkiye’nin 2003 başından 2025 sonuna kadar olan 23 yıllık periyottaki karnesini paylaşan Bakan Bolat, şu verileri öne çıkardı:

Büyüme: Yıllık ortalama %5,4 reel büyüme ile G20 ülkeleri arasında zirve ortaklığı.

İhracat: 36 milyar dolardan 273,4 milyar dolara yükselen toplam ihracat.

Tarım: 24 milyar dolarlık tarımsal üretim değeri 75 milyar dolara ulaştı.

65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir seviyesi yakalandı.

Sanayi: OSB sayısı 170’ten 340’ın üzerine çıkarıldı.

İş Dünyasına Finansman Müjdesi

Sanayici ve KOBİ’lere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Bolat, Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerine dikkat çekti. Piyasa koşullarının oldukça altında, %33 maliyetle sunulan kredilerin ödeme takvimlerinin elverişli olduğunu ve yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini müjdeledi.

Bakan Bolat, konuşmasını Türkiye’nin gıda arz güvenliğinin tam olduğunu ve doğal afet kaynaklı fiyat hareketliliklerine karşı vatandaşın korunması için makul fiyat politikasının öncelikleri olduğunu belirterek tamamladı.