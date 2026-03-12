MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) beka ve güvenliğe yönelik risklerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, sınır ötesinde ve iç bölgelerde yürütülen operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine dair bilgiler paylaşarak, PKK’ya karşı devam eden mücadelenin sürdüğünü ve Menbic’deki tünel hatlarının yüzde 95’inin imha edildiğini açıkladı. Suriye harekât alanlarında toplamda 764 kilometre tünelin yok edildiği belirtilirken, Tel Rıfat’ta 302 kilometre, Menbic’te ise 462 kilometre tünel imha edildi.

Hudutlarda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vurgulandı. Hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 78 kişi yakalanırken, 1.733 kişi sınır geçişinde engellendi. Yıl başından bu yana toplam yakalanan düzensiz geçiş sayısı 1.278, engellenen kişi sayısı ise 13.493’e ulaştı.

Aktürk, İran’dan ateşlenen balistik mühimmatın NATO unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğini ve bu kapsamda Ramstein/Almanya’dan görevlendirilen bir Patriot sisteminin Malatya’ya konuşlandırıldığını açıkladı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini artırmak için 6 adet F-16 ve hava savunma sistemlerinin adaya sevk edildiği bildirildi.

Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında temasların sürdüğü ve Nordik-Baltık ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile savunma ataşelerinin İstanbul’daki Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’ni ziyaret ettiği aktarıldı.

MSB, Doğu Ege’deki gayri askeri statü ihlallerine tepki göstererek, Yunanistan’ın adalarda yaptığı silahlandırma girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu ve bölgede güvenlik krizine yol açtığını ifade etti.

Bakanlık, İncirlik Üssü’nün durumu hakkında da bilgi vererek, üs komutanlığının Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na bağlı 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti. Üs içerisinde F-16 filoları, tanker uçakları ve İHA’ların bulunduğu, üs tesislerinin mülkiyetinin tamamen Türkiye’ye ait olduğu ve burada Amerikan, İspanya, Polonya ve Katar askerlerinin de bulunduğu, ancak bunun üssün Amerikan üssü olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.