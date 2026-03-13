AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgül ile Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda sanatçı katıldı.

Programda konuşan Helin Görgül, sanatın bir medeniyetin en ince dili olduğunu vurgulayarak sanatçıların kültürel mirasın yaşayan temsilcileri olduğunu ifade etti. Görgül, “Bugün burada bulunan her bir sanatkârımız bu kadim mirasın çok kıymetli yaşayan taşıyıcılarıdır. Asırlardan süzülerek gelen bu sanat damarını geleceğe taşıyan emanetçiler sizlersiniz. Toplumun ruhu kültür ve sanatında saklıdır. Sanat ve zanaat yaşadığı sürece o toplumun hafızası da yaşamaya devam eder” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uzun yıllardır kültürel inşa çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. İskenderoğlu, geleneksel sanatların sadece geçmişe ait bir miras olarak görülmediğini ifade ederek, “Gelenekli sanatlarımızı müzelik değerler olarak görmüyoruz. Onları hayatın içinde yaşayan disiplinler olarak geleceğe taşımak istiyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken o yüzyılın eserlerini ve kültürel kodlarını sanatçılarımızla birlikte belirlemek niyetindeyiz” diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuşmasında kültür ve sanatına sahip çıkmayan milletlerin güçlü bir gelecek kuramayacağını söyledi. İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Özdemir, “İstanbul, Yaradan’ın sunduğu en önemli sanat eserlerinden biridir. Böylesine kadim ve kutsal bir şehrin üzerinde yaşıyoruz. Napolyon’un ‘Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu’ sözü bu şehrin değerini anlatıyor. Bizim bir hayalimiz var; neden İstanbul gelecek yıl dünyanın ‘Ramazan’ın başkenti’ olmasın? Tüm dünya insanlarının bu atmosferi görmek için İstanbul’a gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.