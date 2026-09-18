İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslerde eş zamanlı işlem yaptı.

Başsavcılık tarafından 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması talimatı verildi. Güncel bilgilere göre şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Aras Bulut İynemli ve Sefo da gözaltında

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Hazal Filiz Küçükköse, Yeliz Yeşilçimen ve şarkıcı Sefo'nun yanı sıra eski futbolcu Hasan Şaş da bulunuyor.

Gözaltına alınan diğer isimler ise Hande Demir, Anıl Durmuş, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı olarak açıklandı.

Bazı kaynaklarda gözaltı sayısının 16'ya yükseldiği de bildirildi. Bu nedenle operasyonun devam ettiği saatlerde sayı değişebiliyor.

Savcılıktan açıklama geldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin açıklamasında kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüpheliler hakkında çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da yer temin ettiği yönündeki makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması ile ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri yönünde talimat verildi.

İşlemler sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında adreslerde arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin de sürdüğü bildiriliyor.

Soruşturmanın bu aşamasında gözaltı kararı ve savcılıkça açıklanan şüpheler, kişiler hakkında kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet anlamına gelmiyor. Adli süreç devam ediyor.