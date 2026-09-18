İstanbul'da yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonun, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmalara Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Sekreterliği de katkı sundu.

25 şirkete bağlı 40 merkez tespit edildi

Soruşturma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirlenen yasa dışı forex yapılanmasının izleri sürüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. Bu merkezlerde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi.

Söz konusu yapıları yönettiği değerlendirilen şüpheliler de soruşturma kapsamında belirlendi. Delillerin toplanması amacıyla operasyon, mesai saatinin başlamasıyla birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

1,5 milyar liralık mal varlığına tedbir

Operasyonun mali boyutu da dikkat çekti.

Baskınlar sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bunun yanı sıra 80 araç ve 12 taşınmaz da operasyon kapsamında ele geçirildi.

Şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar ve şirket hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.

Forex dolandırıcılığına karşı operasyonlar sürüyor

İstanbul'da yasa dışı forex yapılanmalarına yönelik operasyonlar son dönemde yoğunlaşmış durumda. Ağustos ayında gerçekleştirilen bir başka operasyonda, yatırım vaadiyle uluslararası ölçekte forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen bir çağrı merkezi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş ve gözaltı sayısının 56'ya yükseldiği açıklanmıştı.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyetine ve finansal sistemin kötüye kullanılmasına yönelik yapılanmalara karşı operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Soruşturmanın yeni gözaltı, el koyma veya adli işlemlerle genişleyip genişlemeyeceği önümüzdeki süreçte netleşecek.