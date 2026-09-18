Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Fenk Mahallesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, 'Sadece yol yapmıyoruz; altyapısıyla, doğalgazıyla, elektriğiyle Fenk Mahallemizi geleceğe hazırlıyoruz' dedi.

Fenk Mahallesi'nde özellikle yeni yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde, altyapı eksiklikleri nedeniyle bekleyen yol ve çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Fen İşleri Müdürü Ceyhun Cerrahoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Bölgede yeni imar yollarının açılması, altyapı hatlarının tamamlanması ve üstyapı çalışmalarının koordineli şekilde yürütülmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapılıyor. Çalışmalarda SASKİ'nin yanı sıra elektrik, internet ve doğalgaz dağıtım şirketleriyle koordinasyon sağlanıyor.

Saha incelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Kul, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Çocuklar ve gençlerle de sohbet eden Kul, yürütülen çalışmaların mahallede yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

'Bekleyen değil, çözen belediyecilik'

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kul, şunları söyledi:

'Fenk Mahallemiz Terme'nin en hızlı gelişen bölgelerinden biri. Geçmişten gelen altyapı sorunlarının farkındayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana 'bekleyen değil, çözen belediyecilik' anlayışıyla hareket ediyoruz. SASKİ'den doğalgaz dağıtım şirketlerine kadar tüm kurumlarımızla koordineli çalışıyoruz. Sadece yol yapmıyor; altyapısı, üstyapısı ve çevre düzenlemesiyle Fenk Mahallemizi geleceğe hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini biliyoruz. Daha yaşanabilir bir Terme için sahada olmaya devam edeceğiz.'