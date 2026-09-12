Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ile Gümrükler Ajansı ekipleri, gümrük depolarındaki usulsüzlük iddialarına yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında 11 Eylül sabahı operasyon başlattı. Svilengrad, Elhovo ve Lesovo bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda noktada inceleme yapıldı.

Operasyonun merkezinde, Türkiye’den Bulgaristan’a giriş sırasında ele geçirilen ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle gümrük depolarına konulan ürünler yer aldı. Söz konusu ürünlerin bir bölümünün imha edilmesi gerekirken depolardan çıkarıldığı ve daha sonra fiziki mağazalar ile internet üzerinden satışa sunulduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında kıyafet, ayakkabı, parfüm ve çeşitli ticari ürünler de incelemeye alındı. Bulgaristan makamları, söz konusu malların önemli bölümünün Türkiye’den geldiğini ve özellikle Lesovo ile Kapitan Andreevo sınır kapılarında yapılan kontroller sırasında ele geçirildiğini açıkladı.

GDBOP ekiplerinin soruşturmayı birkaç aydır sürdürdüğü, operasyonun ise bazı ürünlerin imha işlemleri sırasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan Bulgaristan Gümrükler Ajansı, ülke genelindeki gümrük depolarında kapsamlı envanter çalışması başlattı. Depolardaki mevcut ürünler tek tek kontrol edilirken, çalışmaların GDBOP ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldüğü bildirildi.