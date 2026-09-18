Düzceli sporcular Rutkay Çil, Ayşe Ecrin Tayar ve Eftal Çetinkaya, Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Düzceli sporcular, Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Düzce'yi gururlandırdı. Şampiyonada mücadele eden üç sporcu, kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. 55 kilogramda Rutkay Çil, 36 kilogramda Ayşe Ecrin Tayar ve 57 kilogramda Eftal Çetinkaya, Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer alarak Avrupa şampiyonu oldu.

Üç sporcunun elde ettiği şampiyonluklarla Düzce, Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.

Düzceli sporcuların başarısında Milli Takım İdarecisi ve Judo Antrenörü Nermin Alayıldız da görev aldı.