Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından konuşan Şimşek, yaşanan sorunların sınırlı sayıdaki fondaki kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını belirtti.

Şimşek, piyasaların tamamını ilgilendiren bir sistemik risk bulunmadığını vurgulayarak, “Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok” mesajını verdi.

131 fon tasfiye sürecinde

Serbest fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketinin yönettiği 131 fonu tasfiye sürecine aldığını hatırlatan Şimşek, sürecin belirlenen yol haritası doğrultusunda yürütüleceğini ifade etti.

Serbest fonların Türkiye’de özellikle 2019'dan itibaren TEFAS üzerinden işlem görmesiyle büyüdüğünü belirten Şimşek, Türkiye’de toplam 2 bin 38 fon bulunduğunu, söz konusu gelişmenin ise bunların 131'iyle sınırlı olduğunu söyledi.

Şimşek, “Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler var, buna ilişkin gereken yapılmıştır” dedi.

Fon piyasasının yüzde 90'ı işlemeye devam etti

Yaşanan gelişmelerin fon piyasasının tamamına mal edilmemesi gerektiğini belirten Şimşek, piyasanın büyük bölümünde işlemlerin sağlıklı şekilde sürdüğünü söyledi.

Şimşek, fon birikimi açısından değerlendirildiğinde sorunlu alanın yaklaşık yüzde 10-11 seviyesinde olduğunu, dolayısıyla fon piyasasının yaklaşık yüzde 90'ının sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini ifade etti.

Tasfiye sürecinin borsa üzerinde ilave baskı oluşturmayacak şekilde yürütüleceğini belirten Şimşek, alınan önlemlerin nitelikli yatırımcıların haklarını korumaya yönelik olduğunu kaydetti.

“Çok güçlü tedbirler devreye alındı”

Piyasalardaki sorunun başka alanlara yayılmasını önlemek amacıyla gerekli adımların atıldığını belirten Şimşek, “Burada bir yoğunlaşma oluşmuş, bunun bulaşıcı olmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı” ifadelerini kullandı.

Şimşek, Merkez Bankası’nın gerekli likiditeyi sağlayacağını açıkladığını, BDDK ve SPK'nın da kendi alanlarında gerekli düzenlemeleri ve müdahaleleri yaptığını belirtti.

Bankacılık sistemine ilişkin güven mesajı

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliğine de dikkat çeken Şimşek, Türkiye’de bankacılık sisteminde katı kurallar uygulandığını söyledi.

Sermaye yeterliliğinin Basel III kriterlerinin yaklaşık iki katı seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, bankaların varlık kalitesinde de genel bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Piyasalardaki risk algısının önemli göstergelerinden biri olan CDS tarafında da yükseliş yaşanmadığını belirten Şimşek, stresin daha çok Hazine tahvil piyasasında hissedildiğini söyledi.

Şimşek, 2, 5 ve 10 yıl vadeli tahvillerde yaşanan stresin ardından faizlerin gerilediğini belirterek, alınan tedbirlerin etkili olduğunu savundu.

Evim şirketleri de gündemde

Şimşek, banka dışı finans sistemi içinde faaliyet gösteren “evim” şirketlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bu alanda mevcut durumda bir sorun bulunmadığını belirten Şimşek, sektörün hızlı büyümesi nedeniyle daha yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Şimşek, orta ve uzun vadede söz konusu yapıların bankacılık sistemine benzer şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, fon ve teminat havuzu gibi mekanizmalar üzerinde çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Bakan Şimşek, ihtiyaç görülmesi halinde BDDK tarafından ilave düzenlemeler yapılabileceğini de söyledi.

“Güven devam ediyor”

Piyasalardaki son gelişmelere ilişkin genel tabloyu değerlendiren Şimşek, “Güven devam ediyor” mesajını verdi.

Şimşek, ekonomi yönetiminin benzer senaryolara karşı farklı eylem planlarının bulunduğunu belirterek, alınan tedbirlerle birlikte piyasalardaki stresin sınırlı kaldığını ifade etti.

Bakan Şimşek, yaşanan gelişmeler kapsamında piyasa bozucu işlemlerde bulunanlara yönelik SPK'nın gerekli işlemleri yaptığını, bundan sonraki sürecin ise adli boyutta ilerleyeceğini belirtti.