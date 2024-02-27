Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen zirvenin açılış törenine katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretimin Geleceği" başlığıyla yaptığı konuşmada, YÖK'ün ileriye dönük vizyonuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Yenilikçi eğitim paradigmalarının kritik rolü, dijital teknolojilerin entegrasyonu ve küresel iş birliğinin yükseköğretimin geleceğini şekillendirmedeki önemi üzerinde duran Özvar, tarihin çarklarını harekete geçiren bilimsel araştırmalar ve teknolojik yenilikler tarafından yönlendirilen, tüm sektörlerde olağanüstü değişimlere tanıklık eden bir çağda yaşadıklarını anlattı.

Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın etkinlikte yaptığı konuşmada dünyanın sosyal, siyasi, enerji kaynakları, doğal felaketler, iklim değişikliği ve küresel boyutta finansal krizler gibi pek çok konuda büyük sorunlarla karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Yaşadıkları coğrafyanın dışına çıkamayan bireylerin her geçen gün küreselleşen bir dünyada başarılı olmalarının neredeyse imkansız hale geldiğini vurgulayan Aydın, uluslararası eğitimin öğrencilere ve akademisyenlere "küresel vatandaşlık" kimliği kazandıracağını ifade etti.

Aydın, Türkiye'nin özellikle son 10 yılda küresel yükseköğretim alanında uluslararası düzeyde cazibe alanı olmayı başarıp yükseköğretimde dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmeyi başardığını söyledi.

Bunun çok önemli bir başarı olduğunu dile getiren Aydın, "Bu başarıda büyük emekleri olan üniversitelerimizin yönetici, akademik, idari personeline, özellikle de YÖK Başkanımıza ve her daim bizlerin önünü açan, kendisine başvurduğumuzda her türlü çözümü önümüze koyan çok değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan, YÖK Başkanı Prof. Dr. ErolOzvar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve iş-eğitim dünyası temsilcilerinin iştirakiyle, EURIE Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen #EURIE2024 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Açılış Programına katıldı.

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Başkan Gültepe, büyük hedeflere ulaşmak için eğitimin önemine işaret ederek, "Bugün bulunduğumuz coğrafyanın en önemli üretim üssüyüz. Mevcut birikimimizle, yetişmiş insan kaynağımızla çok daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında öğrenim gören gençlerimizi, aydınlık yarınlarımızın garantisi olarak görüyoruz." ifadeleri yer aldı.