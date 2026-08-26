Yazılım çözümleri alanında 42 yıllık deneyimiyle sektörün lider kuruluşu Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., teknoloji alanındaki hizmetlerini yeni iş birlikleriyle geliştirmeye devam ediyor. Şirket, Türk hukukuna özel olarak geliştirilen yapay zekâ tabanlı hukuki teknoloji platformu Legalmatic ile iş birliğine imza atarak işletmelerin hukuki süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

İş birliği anlaşması kapsamında; Link Bilgisayar kullanıcıları, Legalmatic’in sunduğu hizmetlerden yüzde 15 indirim avantajıyla faydalanabilecek. Böylece işletmeler, günlük faaliyetleri sırasında ihtiyaç duydukları hukuki bilgi ve desteğe dijital bir platform üzerinden daha kolay ulaşabilecek.

Maliyet tasarrufu sağlayacak

Sistem Global tarafından ve Türkiye’deki ilk yapay zekâ uzmanlarıyla geliştirilen Legalmatic; mevzuat ve mahkeme kararlarına dayalı hukuki yanıtlar sunuyor. Platformda, ayrıca uzman avukatlar tarafından hazırlanan içeriklerin yanı sıra yapay zekâ destekli hukuki araştırma, sözleşme hazırlama ve sözleşme analizi gibi hizmetler de yer alıyor. Legalmatic, işletmelerin hukuki süreçlerde ihtiyaç duyduğu farklı hizmetleri tek bir platformda bir araya getirerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Link Bilgisayar, bu iş birliğiyle kullanıcılarının yalnızca teknoloji ihtiyaçlarına değil, iş süreçlerinde karşılaştıkları farklı ihtiyaçlara da çözüm sunmayı amaçlıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri ve teknolojik entegrasyonlarla kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve işletmelerin iş süreçlerini daha verimli hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Yeni iş birlikleri ile kaynak verimliliğine katkı

Link Bilgisayar Genel Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Link Bilgisayar olarak 42 yıllık deneyimimiz ile işletmelerin dijital dönüşümüne öncülük ederken, kullanıcılarımızın farklı alanlardaki ihtiyaçlarına da çözüm üretmeye özen gösteriyoruz. Legalmatic ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, bu yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Hukuki süreçlerde, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin sunacağı hız ve kolaylık işletmelere hem zaman hem kaynakların verimli kullanlması açısından büyük katkı sağlayacak. Önümüzdeki dönemde de yeni iş birlikleri ve projelerimiz ile işletmelerin daha verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasına desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kaynağı belli, güvenilir hukuki destek

Sistem Global Yönetim Kurulu Bakanı Hüseyin Karslıoğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Legalmatic'i, Türk hukukuna özel olarak, mevzuatımızın ve içtihatlarımızın kendine has yapısını gözeterek geliştirdik. Platformumuz kullanıcılarına verdiği her yanıtı ilgili mevzuat ve mahkeme kararlarına dayandırıyor; böylece güvenilir ve kaynağı belli bir hukuki bilgiye erişim sağlıyor. Link Bilgisayar iş birliğiyle bu güvenilir kaynağı çok daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturacağız.”