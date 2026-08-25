Gawkowski, Facebook ve Instagram’da yayımlanan bu tür reklamlardan şirketin gelir elde ettiğini savunarak, Meta’nın dolandırıcılıkla mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Polonya’da son dönemde yapay zekâ kullanılarak hazırlanan sahte görüntüler üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimleri gündeme oturdu. Son olarak Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin yapay zekâyla oluşturulan sahte görüntüsü, yüksek kazanç vaadiyle kullanıcıları bir yatırım platformuna yönlendiren reklamda kullanıldı.

Sahte videoda, söz konusu yatırım platformuna kayıt yaptıran kullanıcıların birkaç saat içinde 4 bin zloti, yani yaklaşık 929 euro kazanabileceği öne sürüldü. İçeriğin Facebook üzerinden yayılması ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Bakan Gawkowski: Meta bu reklamlardan gelir elde ediyor

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, olayın ardından Meta’ya yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Gawkowski, dolandırıcılık amacı taşıyan reklamların platformlarda yayımlanmasının yalnızca kullanıcı güvenliği açısından değil, şirketlerin sorumluluğu açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gawkowski, bir kişinin görüntüsünün dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını, Meta’nın ise söz konusu reklamı platformunda yayımlayarak bundan gelir elde ettiğini savundu.

Bakan, sorumluluğun yalnızca reklamı veren ve kimliği belirsiz kişi ya da kuruluşlara yüklenemeyeceğini ifade ederek, Meta’nın bu tür içerikleri engelleyebilecek teknolojiye, finansal kaynaklara ve teknik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanının görüntüsü yatırım tuzağında kullanıldı

Dolandırıcıların kullandığı yapay zekâ destekli içerikte Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin görüntüsü ve sesi taklit edildi. Sahte içerikle kullanıcılara kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vaadinde bulunularak yatırım platformuna para yatırmaları veya kayıt olmaları hedeflendi.

Yapay zekâ ile oluşturulan deepfake içeriklerin kamuoyunda tanınan siyasetçiler, iş insanları ve ünlü isimlerin görüntülerini kullanması, dolandırıcılık yöntemlerinin giderek daha profesyonel hale geldiğine ilişkin endişeleri de artırdı.

Ünlü iş insanının görüntüsü de kullanılmıştı

Polonya’da Meta’ya yönelik eleştiriler yeni değil. Geçtiğimiz hafta tanınmış Polonyalı iş insanı Rafal Brzoska’nın görüntülerinin de dolandırıcılık amaçlı reklamlarda kullanılması üzerine Meta’dan açıklama ve reklam verileri talep edilmişti.

Brzoska, Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin görüntülerinin kullanıldığı yeni dolandırıcılık reklamının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından Meta’yı eleştirdi. Brzoska, şirket yöneticilerinin bu tür içeriklere müdahale edemeyeceklerini söylediğini ileri sürdü.

Avrupa Komisyonu devreye girebilir

Polonya Dijital İşler Bakan Yardımcısı Dariusz Standerski de Meta ile ilgili sürecin Avrupa boyutuna taşınabileceğinin sinyalini verdi.

Standerski, Meta’nın Polonya Dijital İşler Bakanlığı’nın taleplerine yanıt vermemesi halinde Avrupa Komisyonuna başvurabileceklerini ve ABD merkezli şirket hakkında hukuki işlem başlatılması çağrısında bulunabileceklerini açıkladı.

Bu gelişme, yapay zekâ ile hazırlanan sahte içerikler ve dijital platformların reklam sorumluluğu konusundaki tartışmanın Avrupa Birliği düzeyinde de gündeme taşınabileceğine işaret ediyor.

Meta: Sahte paylaşımları kaldırıyoruz

Meta cephesinden ise daha önce yapılan açıklamada, şirketin haberdar olduğu sahte paylaşımların platformlardan kaldırıldığı ve dolandırıcılarla mücadele kapsamında yerel makamlarla iş birliği yapıldığı belirtildi.

Ancak Polonya hükümeti, özellikle yapay zekâ ile hazırlanan deepfake reklamların kullanıcıların birikimlerini hedef alması nedeniyle platformların daha etkin önlem alması gerektiğini savunuyor.

Polonya’da yaşanan olay, yapay zekâ teknolojisinin dolandırıcılıkta kullanılmasının yanı sıra, sosyal medya şirketlerinin bu içeriklerden elde ettiği reklam gelirleri ve platformların hukuki sorumluluğu konusunda da yeni bir tartışma başlattı.