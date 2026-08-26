Çin, elektrikli araç dönüşümünde yalnızca araç üretim ve satışında değil, şarj altyapısında da büyük bir kapasiteye ulaşmış durumda. Çin Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, Temmuz 2026 sonu itibarıyla ülke genelindeki toplam elektrikli araç şarj noktası sayısı 23 milyon 680 bine yükseldi. Böylece şarj altyapısı bir yılda yüzde 41,9 büyüdü.

Çin'de kamuya açık şarj noktalarının sayısı 5 milyon 100 bine ulaşırken, özel şarj noktalarının sayısı 18 milyon 580 bin olarak kaydedildi. Özel şarj noktalarındaki yıllık artış yüzde 48,8'e ulaştı.

Elektrikli araç satışları yüzde 60'ı aştı

Şarj altyapısındaki hızlı büyüme, elektrikli araç kullanımındaki artışla birlikte ilerliyor. Çin'de yeni enerjili araçların (NEV) temmuz ayındaki satışları, aylık yeni otomobil satışlarının yüzde 60'ını geçti.

Temmuz ayında NEV üretimi yıllık bazda yüzde 26,8 artarak 1 milyon 570 bin adede, satışlar ise yüzde 23,7 artışla 1 milyon 560 bine ulaştı.

Çin kapasiteyi artırırken Türkiye'de kuyruk sorunu yaşandı

Elektrikli araç pazarının hızla büyüdüğü Türkiye'de ise şarj altyapısının özellikle şehirlerarası ulaşımda artan talebi karşılayıp karşılayamayacağı tartışılıyor.

Özellikle yaz aylarında turizm bölgelerinden memleketlerine veya büyükşehirlere dönüş yapan elektrikli araç kullanıcıları, ana ulaşım güzergahlarındaki şarj istasyonlarında yoğunlukla karşılaştı. Bazı noktalarda araçların şarj için uzun süre beklemesi, sürücülerin yolculuk sürelerini uzatırken istasyon çevrelerinde araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Bayram ve tatil dönüşleri gibi trafiğin zaten yoğun olduğu dönemlerde şarj noktalarındaki kapasite yetersizliği, elektrikli araç kullanıcıları açısından ciddi zaman kayıplarına yol açtı. İstasyon önlerinde oluşan uzun bekleme sıraları, bazı güzergahlarda trafik akışını da olumsuz etkiledi.

Türkiye'de altyapı yatırımlarının hızlanması gerekiyor

Türkiye'de elektrikli araç sayısındaki artışın önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, şarj altyapısının yalnızca şehir merkezlerinde değil, özellikle şehirlerarası ana arterlerde ve turizm güzergahlarında araç yoğunluğunu karşılayacak kapasiteye ulaştırılması önem taşıyor.

Çin'in 2027 sonuna kadar toplam şarj tesisi sayısını 28 milyona çıkarma hedefi, elektrikli araç dönüşümünde altyapının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye açısından da elektrikli araç satışlarındaki artışın sürdürülebilir olması için şarj istasyonlarının sayısının artırılmasının yanı sıra hızlı şarj kapasitesinin ve şehirlerarası güzergahlardaki istasyon yoğunluğunun güçlendirilmesi gerekiyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda şarj altyapısı, otomotiv sektörünün yanı sıra ulaşım planlamasının da en önemli başlıklarından biri olacak.