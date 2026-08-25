OYAK, dört şirketiyle katıldığı TEKNOFEST Mavi Vatan’da Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve millî üretim gücünü sergiliyor. Erdemir, Miilux OY, OMSAN Lojistik ve OYAK Liman’ın yer aldığı OYAK standında, MİLDEN Projesi için üretilen yerli denizaltı çeliği sergileniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan’da ilk kez sergilenen test bloğunda kullanılan denizaltı çeliği, Türkiye’nin yerli ve millî denizaltı çeliği üreticisi Miilux OY tarafından Manisa’daki tesislerinde üretildi. Böylece savunma sanayisi açısından kritik öneme sahip denizaltı çeliğinde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması yönünde stratejik bir adım daha atıldı.

İlk denizaltının üretiminin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesiyle ihtiyaç duyulacak denizaltı çeliği de üretim takvimine uygun şekilde Miilux OY tarafından temin edilecek. Miilux OY, denizlerde MİLDEN’e güç katarken karada da Türkiye’nin millî ana muharebe tankı ALTAY için gerekli zırh çeliğini üretiyor.



"MİLDEN’in kritik eşiği yerli çelikle aşıldı"

Miilux OY Genel Müdürü Yavuz Yeldan, MİLDEN için daha önce ürettikleri levha ve profil çeliklerinin test bloğunda kullanıldığını belirterek, "Şu anda TEKNOFEST Mavi Vatan’dayız, Gölcük Tersanesi’ndeyiz. Böyle bir etkinliğe ilk defa katılıyoruz. Burada bulunma nedenimiz MİLDEN Projesi. Geçmiş yıllarda MİLDEN’in hem profil hem de levha çeliklerini ürettik. Bu üretimler, yüzde 100 yerli ve millî olarak Miilux OY’un Manisa tesislerinde gerçekleştirildi. Verdiğimiz çeliklerle MİLDEN’in kritik eşiklerinden biri olan ilk test bloğunun inşası tamamlandı. Test bloğu şu anda TEKNOFEST’te ilk defa sergileniyor. Yurt dışından tedarikinde zorluk yaşanabilecek bir ürünü millî imkânlarla sağlamaktan ve MİLDEN Projesi’nde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu.



"MİLDEN’in komple gövde çeliğini üretiyoruz"

Denizaltının komple gövde çeliğini ürettiklerini belirten Yeldan, "MİLDEN’in, yani Millî Denizaltı’nın komple gövde çeliğini üretiyoruz. Hem dış kaplamasında kullanılan levhaları hem de içerideki iskeleti oluşturan profilleri üretiyoruz. Yani MİLDEN’in ana iskeletini Miilux OY olarak biz üretiyoruz. Tamamıyla yerli ve millîyiz. Bunu, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir ve Miilux OY’un iş birliğiyle 2,5-3 yıl gibi kısa bir sürede başardık. Test bloğunun inşası tamamlandı ve MİLDEN aşama aşama ilerliyor. Biz de projenin her aşamasında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Zırhlı araçların çeliği artık yurt dışından ithal edilmiyor"

Türkiye’nin zırh çeliğinde artık dışa bağımlı olmadığını ifade eden Yeldan, "Savunma sanayisinde ülke olarak dönem dönem sıkıntılar ve ambargolar yaşadık. Bu kapsamda önemli malzemelerden ikisi zırh çeliği ve denizaltı çeliğiydi. Miilux OY olarak bugün Türkiye’de üretilen bütün zırhlı araçların çeliğini biz veriyoruz. Artık kesinlikle yurt dışından ithalat yapılmıyor. Bununla birlikte millî olarak üretilecek ilk denizaltının çeliğini de ürettik. Bu, aslında bakıldığında büyük bir başarı öyküsüdür. Hem zırh çeliklerinde hem de denizaltı çeliğinde dışarıya bağımlı kalmadan ihtiyaç duyulan çeliği sağlayabilecek durumdayız" dedi.