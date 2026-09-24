Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı kapsamında New York’ta gerçekleştirilen COP31 İş Forumu New York Diyaloğu toplantısına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Bloomberg’in ortak ev sahipliğinde, Bloomberg Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantı, küresel iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. TOBB’un açıklamasına göre toplantıya uluslararası iş dünyasından 300’den fazla üst düzey yönetici katıldı.

Toplantının ana konuşmacısı COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olurken, COP31 Eylem Gündemi küresel iş dünyasıyla paylaşıldı. Programa TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol ve Bloomberg’in kurucusu Michael Bloomberg de katıldı.

Çakar’dan iklim finansmanı vurgusu

Toplantı kapsamında iklim hedeflerinin hayata geçirilmesinde özel sektörün rolü, iklim finansmanı, yatırımlar ve COP31 sürecine iş dünyasının katkıları ele alındı.

Alpaslan Çakar da toplantı kapsamında Dr. Fatih Birol ve Michael Bloomberg ile çeşitli temaslarda bulundu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada da Çakar’ın toplantıda iklim finansmanı ve yatırımlar ile özel sektörün COP31 sürecine katkıları çerçevesinde temaslar gerçekleştirdiği belirtildi.

Ziraat Bankası tarafından yapılan değerlendirmeye göre Çakar, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecinde iklim finansmanının önemine dikkat çekerek, yeşil dönüşümün hızlandırılması için finansman kaynakları ile yatırım yapılabilir, yani finanse edilebilir proje arzının birlikte geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziraat Bankası’ndan yeşil dönüşüm finansmanı

Ziraat Bankası, yeşil dönüşüm kapsamında temiz enerji yatırımlarından yeşil sanayi uygulamalarına, Sıfır Atık yaklaşımından KOBİ'lerin dönüşümüne kadar farklı alanlarda finansman desteğinin önemine dikkat çekiyor.

COP31 İş Forumu New York Diyaloğu ise Türkiye’nin Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde iklim hedeflerinin iş dünyası ve finans sektörü açısından nasıl uygulanabileceğinin ele alındığı uluslararası platformlardan biri oldu.

TOBB’un açıklamasına göre toplantıda ayrıca “COP31 Eylem Gündemi’ne Özel Sektörün Yanıtı” başlıklı panel düzenlendi. Panelde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, IEA İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Genel Müdürü Makhtar Diop ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton görüşlerini paylaştı.

Türkiye’nin COP31 Başkanlığı kapsamında hazırlanan Eylem Gündemi; enerji, sanayi, şehirler, gıda ve su güvenliği, Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi gibi farklı alanlarda uygulamaya dönük hedefleri kapsıyor.