Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs ekosisteminin farklı alanlarında faaliyet gösteren iş ortaklarıyla 21-23 Eylül 2026 tarihleri arasında Kıbrıs’ta bir araya geldi. Düzenlenen organizasyon kapsamında ilk gün Otobüs Satış Bayi Toplantısı, ikinci gün ise Satış Sonrası Hizmetler Bayi ve Yetkili Servis Toplantısı ile BusStore Acente Toplantısı gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk, Otobüs Satış, Satış Sonrası Hizmetler ve BusStore ekipleri ile bayi ağını aynı organizasyonda buluşturarak, ortak hedef ve öncelikleri bütünsel bir yaklaşımla ele aldı.

Pazarın mevcut dinamikleri, müşteri beklentilerindeki değişim, bayi ve yetkili servis ağının gelişimi, hizmet kalitesinin artırılması ve ikinci el otobüs pazarındaki fırsatlar toplantıların ana gündemini oluşturdu.

“Biz Her Yolda Birlikteyiz”

“Biz Her Yolda Birlikteyiz” mottosuyla gerçekleştirilen Otobüs Satış Bayi Toplantısı’nda 2026 yılının sonuçları ve yılın kalan dönemine ilişkin beklentiler ele alındı. Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2026 yılının son dönemine yaklaşırken, özellikle nisan ayından itibaren daha zorlu hale gelen pazar koşullarına rağmen yılı güçlü sonuçlarla tamamlamaya hazırlanıyoruz. Bu süreç bize, zorlu yolları aşarken bayi ağımızla kurduğumuz birlik ve beraberliğe dayalı iş ortaklığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. ‘Biz Her Yolda Birlikteyiz’ mottomuz da bu güçlü ortaklığın en yalın ifadesini oluşturuyor. Pazar dinamiklerini yakından takip ederek mevcut başarımızı yıl sonuna kadar sürdüreceğimize inanıyoruz. Bir yandan da 2027’nin beraberinde getireceği tüm fırsatları ve riskleri değerlendiriyor, hazırlıklarımızı bugünden yapıyoruz. Tüm bayi ağımızın özverili, planlı ve disiplinli çalışmasıyla geçmiş yıllardaki başarılarımızı 2027’de daha da ileri bir seviyeye taşıyacağımızdan eminiz.”

Satış Sonrası Hizmetler’de “Tam Gaz Yola Devam”

Satış Sonrası Hizmetler Bayi ve Yetkili Servis Toplantısı, “Tam Gaz Yola Devam” mottosuyla gerçekleştirildi. Toplantıda müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin daha da ileri taşınması ve operasyonel süreçlerde verimliliğin artırılması konuları değerlendirildi. Bayi ve yetkili servis ağının değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha etkin biçimde yanıt verebilmesi için önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası da katılımcılarla paylaşıldı.

Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, toplantıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Satış Sonrası Hizmetler, otobüs ve kamyon müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu ilişkinin en önemli unsurlarından biri. Değişen pazar koşullarında bayi ve yetkili servis ağımızla birlikte müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve operasyonel mükemmeliyet odağında kararlılıkla ilerliyoruz. ‘Tam Gaz Yola Devam’ diyerek, bugüne kadar birlikte elde ettiğimiz başarıları büyütme odağımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Güçlü bayi ve yetkili servis ağımızla birlikte, müşterilerimizin satış sonrası beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik ürün portföyümüzde sunduğumuz Servis Sözleşmesi paketlerimizin yanı sıra, OMNIplus ON ve Fleetboard gibi dijital çözümlerimizle araçları dijital ekosistemimize entegre ediyoruz. Bunun yanında My TruckPoint ve TruckLive hizmetleri sayesinde kamyon müşterilerimizin araçlarının bakım ve teknik durum bilgilerine garanti süresi boyunca ücretsiz erişim sağlıyoruz. Böylelikle Araçların performans, kullanım ve sürüş verilerinin anlık olarak izlenmesini sağlarken, müşterilerimize daha da hızlı, daha da şeffaf ve daha da öngörülebilir bir satış sonrası hizmet deneyimi sunuyoruz. Türkiye’nin yedi bölgesine yayılan güçlü bayi ve yetkili servis ağımız, uzman ekiplerimiz ve ortak çalışma kültürümüzle müşterilerimize her noktada yüksek standartlarda hizmet sunmayı sürdüreceğiz.”

BusStore, acenteleriyle her başarıda, her zorlukta daima yan yana

“Her başarıda her zorlukta yan yanayız daima!” mottosuyla düzenlenen BusStore Acente Toplantısı’nda ikinci el otobüs pazarındaki gelişmeler, müşteri beklentileri ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Mercedes-Benz Türk İkinci El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, şunları söyledi: “BusStore’un başarısının temelinde, acentelerimizle kurduğumuz güçlü iş ortaklığı ve karşılıklı güven bulunuyor. ‘Her başarıda her zorlukta yan yanayız daima!’ mottomuz, yalnızca bu toplantının değil, iş yapış biçimimizin de özünü oluşturuyor. Acentelerimizin pazara ilişkin deneyimi ile BusStore’un kurumsal gücünü, uzmanlığını ve kalite standartlarını bir araya getirerek müşterilerimize güvenilir ikinci el otobüs çözümleri sunuyoruz. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda yeni fırsatları değerlendirmeye, müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri daha da geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”