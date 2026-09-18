İstanbul’da eylül ayının son günlerine yaklaşılırken hava sıcaklıklarında dikkat çeken bir değişim yaşanacak. Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) son değerlendirmelerine göre, hafta sonu etkisini sürdürecek sıcak havanın ardından kent yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek.

Hafta sonu yaz havası sürecek

AKOM verilerine göre İstanbul’da 19-21 Eylül tarihleri arasında yağış beklenmiyor. Cumartesi günü sıcaklığın 26 derece civarında olması, pazar ve pazartesi günlerinde ise termometrelerin 28 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 16-18 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Salı günü hava bir anda değişecek

Sıcak havanın ardından 22 Eylül Salı günü İstanbul genelinde sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Kentte sıcaklığın 15 ila 23 derece arasında seyretmesi beklenirken, yağış miktarının metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında olması öngörülüyor.

Böylece hafta başında 28 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklar, salı günü belirgin şekilde düşecek.

Çarşamba günü de yağış var

Yağışlı sistem 23 Eylül Çarşamba günü de İstanbul’u etkilemeye devam edecek. Ancak yağışların aralıklarla görülmesi bekleniyor.

Çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 22 dereceye kadar gerileyeceği, metrekareye düşmesi beklenen yağış miktarının ise 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağışlı hava ne zaman bitecek?

AKOM’un değerlendirmesine göre yağışlı sistem 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla İstanbul’u terk edecek.

Yağışların sona ermesinin ardından kent genelinde parçalı ve az bulutlu havanın yeniden etkili olması bekleniyor.