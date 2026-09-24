Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kerimli Mahallesi Muhtarı Kazım Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek ve muhtarlarla istişarelerde bulunmak amacıyla ziyaretlerini sürdüren Başkan Bozkurt, Kerimli Mahallesi Muhtarı Kazım Kızılkaya ile bir araya geldi. Ziyarette mahalledeki ihtiyaç ve talepler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Bozkurt, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek ve muhtarlarımızla istişare içerisinde olmak amacıyla ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kerimli Mahalle Muhtarımız Sayın Kazım Kızılkaya'ya misafir olduk. Samimi sohbeti ve misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum' diye konuştu.