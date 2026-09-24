Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Süper Ligi'ndeki ilk maçında Galatasaray MCT Technic karşısında mücadele edecek.

Kurulduğu günden bu yana 5 yılda 5 kupa alan ve basamakları tek tek yükselerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ilk maçına çıkmak için gün sayıyor. Çayırova Belediyesi, Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray MCT Technic'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bölgede bir ilke imza atarak, Basketbol Süper Ligi heyecanını yaşatacak olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yaz sezonu boyunca yaptığı hazırlıkların ardından Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sınavına çıkmanın heyecanı içerisinde. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Ender Aslan'ın öncülüğünde iyi bir hazırlık sürecini geride bırakan Çayırova Belediyesi, herhangi bir sakat ya da eksik bulunmadan Galatasaray deplasmanına gidiyor. 26 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleşecek olan karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, takıma başarılar diledi.