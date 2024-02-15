ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un haberine göre, ABD ve bazı Arap ülkeleri, kalıcı bir Filistin devleti kurulması konusunda İsrail ile Filistinliler arasında "kesin bir zaman çizelgesi" içeren kapsamlı bir barış anlaşması için ayrıntılı bir plan hazırlıyor. ABD'li ve Arap yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu planın önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulmasının beklendiği ifade edildi. Planın anahtarının İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması olduğu belirtilirken, bu sırada rehinelerin Ramazan ayının (önümüzdeki ay) başlangıcından önce serbest bırakılmasının hedeflendiği aktarıldı. En az 6 hafta sürmesi öngörülen ateşkes sırasında ABD’nin söz konusu planı kamuoyuna açıklamasının, geçici bir Filistin hükümeti kurulması da dahil olmak üzere planın uygulanmasına yönelik ilk adımların atılmasının ve plana daha fazla destek aranmasının hedeflendiği kaydedildi. Ancak İsrail'in böyle bir hamleyi kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. Plana dahil olanların, İsrail'in güvenlik garantileri ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleriyle normalleşme yoluyla ikna edilebileceğini umdukları belirtildi. İlgili ülkelerin düşüncelerini, Cuma günü gerçekleştirilecek Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupalı ve diğer liderlerle tartışmayı hedefledikleri kaydedildi.

