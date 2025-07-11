Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Bulut’un ardından, onu tanıyanlar ve fikirlerinden etkilenenler büyük bir üzüntü yaşadı.

Yiğit Bulut, yalnızca devlet kademelerinde üstlendiği görevlerle değil; düşünce dünyasına kazandırdığı analizlerle, Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran isimlerden biri olarak hafızalarda yer etti.

2009’da Ekovitrin’e Konuşmuştu: "Küreselleşme daha vahşi bir aşamaya geçti"

Ekovitrin Dergisi, 2009 yılının Ağustos sayısında Yiğit Bulut’u kapağına taşıyarak dönemin en dikkat çeken röportajlarından birine imza atmıştı. O röportajda Bulut, yıllar sonra birer birer gerçekleşecek olan ekonomik ve siyasi kırılmalara ışık tutmuştu.

“Küreselleşme artık daha vahşi bir aşamaya geçti” sözleriyle dikkat çeken Bulut, sermaye hareketlerinden jeopolitik gerilimlere, finans sisteminden medya yapılanmasına kadar geniş bir yelpazede çarpıcı öngörülerde bulunmuştu.

“Siyaset ekonomiye, ekonomi de siyasete bağlıdır”

Yiğit Bulut’un Ekovitrin’e verdiği röportajda yer alan bu cümle, yalnızca bir tespit değil; aynı zamanda Türkiye’nin son 15 yılında yaşanan dönüşümün de bir özeti niteliğindeydi. Ekonomik dalgalanmaların siyasi kararlarla ne denli bağlantılı olduğunu vurgulayan bu cümle, bugün daha da anlam kazanmış durumda.

Vizyoner Bir Aklın Ardından

Yiğit Bulut’un yaşamı boyunca ortaya koyduğu fikirler ve çözümlemeler, özellikle Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı, dijital dönüşümü ve küresel sistemle mücadelesi gibi konularda öncü nitelikteydi. Zaman zaman tartışmalara konu olsa da, ileri görüşlülüğü ve olaylara stratejik bakışı; onu sadece bir danışman değil, aynı zamanda bir fikir adamı haline getirdi.

Bugün geriye dönüp bakıldığında, Yiğit Bulut’un Ekovitrin’e verdiği özel röportaj başta olmak üzere birçok söyleminin, Türkiye’nin bugünkü ekonomik ve siyasi realitesiyle örtüştüğü açıkça görülüyor.

Yiğit Bulut Kimdir?

Gazeteci, yazar, ekonomist ve devlet adamı... Medya kariyerine köşe yazarlığıyla başlayan Bulut, uzun yıllar televizyon programcılığı ve genel yayın yönetmenliği yaptı. 2012’den itibaren devlet kademelerinde aktif görevler üstlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak Türkiye’nin stratejik ekonomi yönetimine katkı sundu.