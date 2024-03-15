İlçedeki parkların aydınlatma sistemlerini yenilemeye yönelik çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve yapılan tespitler üzerine bu kez Atalar Mahallesi’nde yer alan Zeytinlik Parkı’ndaydı.

Parkın mevcut aydınlatmalarının tamamını değiştiren ekipler, aydınlatması olmayan noktalara da yeni elektrik sistemi kurarak led aydınlatmalar yerleştirdi.

Vatandaşların daha güvenli bir ortamda vakit geçirebilmeleri için devam eden çalışmalar kapsamında, Kartal’ın ihtiyaç duyulan diğer parklarının da aydınlatma sistemleri kontrol edilip eksiklikleri giderilecek.

Çocuklar özgürce koşup oynayabilsin, aileler huzurlu vakit geçirebilsin diye…

Kartal’da çocukların özgürce koşup oynayabileceği, ailelerin huzurlu vakit geçirebileceği güvenli yeşil alanlar oluşturma amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartallı komşularımızdan, gelen talepler doğrultusunda park aydınlatma sistemlerini yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde parklarımızın tamamı yeni sistem led aydınlatmalara kavuşmuştu, bu anlamda da ciddi oranda tasarruf sağlamıştık. Mevcut çalışmalarımızda eskiyen led aydınlatmaları, daha yeni olan led aydınlatmalarla değiştiriyoruz. Eksiklikleri tespit edip gideriyoruz. İlave aydınlatma çalışmalarımızla da parklarımız ışıl ışıl oluyor. Tüm emekleri için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.