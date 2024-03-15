Dijital dönüşümün öncülerinden biri olarak ses getiren çalışmalara imza atan ve faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi, bilişim sektöründe de yeni teknolojilerin geliştirilmesine liderlik eden Kalyon Holding’in başarıları taçlandırılmaya devam ediyor.

CIO Dergisi tarafından her yıl, bilişim teknolojileri alanında verilen ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen CIO Zirvesi FutureOf CIO&Awards‘te Kalyon Holding Bilgi Sistemleri Grup Başkanı Oğuzhan Yıldız, “Yılın CIO”su kategorisinde ödüle layık görüldü. Oğuzhan Yıldız, 2022, 2023 ve 2024’te art arda üçüncü kez, toplamda da beşinci kez Yılın En İyi CIO’ları kategorisinde ödül almış oldu. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde “En İyi Kamu Teknolojileri Liderleri”, “Geleceğin Liderleri”, “En Etkin Lider”, “Şöhretler Topluluğu”, “En İyi CIO’lar”, “Stratejik Dönüşüm Lideri”, “En İyi Maliyet Tasarrufu” ve “İnovatif Lider” olmak üzerinde toplam 8 kategoride ödül verildi.

Jürisinde; Prof. Dr. Emre Alkin, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, CXO Medya Kurucu Ortağı Murat Yıldız, PWC PARTNER Oktay Aktolun ve DefineX Kurucu Ortağı Emre Hayretçi’nin bulunduğu CIO Ödülleri; bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla kârlılık sağlayan, şirketlerinin rekabet gücünü artırıp iş akışlarını optimize eden ve büyümesine katkıda bulunan veya müşterileri ile ilişkilerini artırabilen IT yöneticilerine veriliyor.

Beşinci kez “Yılın CIO”su” seçilmekten dolayı son derece gururlu olduklarını söyleyen, Kalyon Holding Bilgi Sistemleri Grup Başkanı Oğuzhan Yıldız, “Bu ödülün esas sahibi olan ekip ve çalışma arkadaşlarıma, Kalyon Holding şirketlerine, çözüm ortaklarımıza ve Yönetim Kurulu'muza çok teşekkür ediyorum. 2021 yılında başladığımız “Dijital Dönüşüm Yolculuğumuz”da enerji, inşaat, sanayi, gayrimenkul, işletme sektörlerinde birçok projeyi hayata geçirdik. 2024 yılı bu keyifli yolculukta yepyeni bir aşamaya geçtiğimiz, yeni bir doğuşun başlangıç yılı olacak. Bu yeni, iddialı ve zorlu başlangıçta birlikte yürüyeceğimiz tüm paydaşlara şimdiden keyifli yolculuklar dilerim” dedi.

Sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve etik değerler doğrultusunda hareket ederek, teknolojiyi sadece bir araç olarak görmeyip, aynı zamanda toplum için değer yaratan bir güç olarak kabul eden Kalyon Holding, geleceğin teknolojik dönüşümünde de etkili rol oynamaya devam edecek.